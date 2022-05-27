"الشـرقية" تحتضن معسكر ناشئي أخضر اليد استعدادًا للمشاركة في البطولة الآسيوية

وتضم قائمة الأخضر المختارة لدخول المعسكر 26 لاعباً، وهم: حسين الصفواني، حسين فريج، أحمد آل سعيد، علي المقبقب، محمد الدرورة "من النور"، جواد الصفار، سجاد الفردان، علي الخويلدي، حسن القصير، محمد القايد "من مضر"، دانيال الشويخات، قاسم آل تركي، حسن التريكي، مهدي محمود "من الخليج"، حسين آل مويس، حسن الشيتي، علي القريش "من الصفا"، ميثم أبو سرير، مهدي العباس، جواد العباس "من الهدى"، أحمد طويلب، علي طويلب "من المحيط"، عطية الله الحربي، سهل باز "من الوحدة"، محمد الحمد، محمد العلي "من القارة".