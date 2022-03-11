الشكوك تحوم حول مشاركة المجنسين البرازيليين مع منتخب الصين أمام السعودية

تسود حالة من الغموض حول مشاركة المهاجمين المجنسين من أصول برازيلية في منتخب الصين خلال مباراتي المنتخب الصيني في التصفيات القارية المؤهلة لكأس العالم 2022 أمام كل من السعودية وعمان، المقرر إقامتهما 24 و29 مارس الحالي، بسبب عدم وصولهم حتى الآن إلى مدينة دبي الإماراتية رغم مراسلتهم من جانب الجهاز الفني للمنتخب الصيني.
وقال لي لي شياو بنغ، المدير الفني لمنتخب الصين، في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام في الصين، إنه "ليس متأكدًا من مشاركة المهاجمين البرازيليين الصينيين الأربعة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022".
وأضاف المدرب الصيني: "طلبنا من اللاعبين الأربعة الوصول إلى مدينة دبي قبل يوم 10 مارس لإجراء اختبار جسدي مطلوب، لكنهم لم يصلوا بعد، خاصة أن اجتياز الاختبار فقط هو الذي سيسمح لهم باللعب".
ولجأت الصين في وقت سابق إلى المواهب البرازيلية الشابة لقيادتها في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، حيث جنست عددًا من اللاعبين اللاتينيين مثل البرازيلي إلكيسون ومواطنه ألويزيو دوس سانتوس، بالإضافة لكل من آلان دوغلاس، فرناندو هنريكي وتياس براونينج.
وتقام مواجهة الصين مع السعودية في المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 على ملعب إستاد الشارقة يوم 24 مارس الجاري.
ويتصدر المنتخب السعودي مجموعته برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام المنتخب الياباني صاحب المركز الثاني، وفي المركز الثالث يأتي منتخب أستراليا برصيد 15 نقطة، ومنتخب عمان بالمركز الرابع برصيد ثماني نقاط، ويحتل منتخب الصين المركز الخامس برصيد خمس نقاط، بينما يتذيل منتخب فيتنام الترتيب برصيد ثلاث نقاط.