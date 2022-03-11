الشكوك تحوم حول مشاركة المجنسين البرازيليين مع منتخب الصين أمام السعودية

تسود حالة من الغموض حول مشاركة المهاجمين المجنسين من أصول برازيلية في منتخب الصين خلال مباراتي المنتخب الصيني في التصفيات القارية المؤهلة لكأس العالم 2022 أمام كل من السعودية وعمان، المقرر إقامتهما 24 و29 مارس الحالي، بسبب عدم وصولهم حتى الآن إلى مدينة دبي الإماراتية رغم مراسلتهم من جانب الجهاز الفني للمنتخب الصيني.