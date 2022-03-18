"الشمري" يتصدر المرحلة الأولى لرالي سدير 2022

من جهته أكد مدير الرالي عمار القاضي، أن المرحلة الأولى من رالي سدير تبشر ببطولة تنافسية من حيث عدد المشاركين، وقوة التنافس وتنوع التضاريس، لافتاً النظر إلى أن المشاركة العالمية المتمثلة بـ63 متسابقاً يمثلون 10 دول أضفى على الرالي زخماً إعلامياً وجماهيرياً مميزاً.