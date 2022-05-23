"الصبان" توج الفائزات.. 6 ذهبيات لسيدات بطولة المملكة للمبارزة

في منافسات تحت 15 عامًا، توّجت آية عمار بالميدالية الذهبية لسلاح الشيش، ونالت هيا المبارك المركز الأول والميدالية الذهبية في سلاح السايبر، فيما نالت لمار أرسلان الميدالية الذهبية في سلاح الأبيه.