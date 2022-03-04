"الصرامي": "عبدالرزاق حمدالله" أفضل مهاجم لعب في الكرة السعودية

وتحدَّث "الصرامي" عن شخص وصفه بـ"الثرثار"، مشددًا على أنه يحاول القيام بدور البطولة، وأنه السبب في تسمم العلاقة بين اللاعبَيْن عبدالرزاق حمدالله وزميله السابق في نادي النصر البرازيلي تاليسكا.