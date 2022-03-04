"الصرامي": "عبدالرزاق حمدالله" أفضل مهاجم لعب في الكرة السعودية

اعتبر سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، في تصريحات تلفزيونية أن المغربي عبدالرزاق حمدالله هو أفضل مهاجم لعب في الكرة السعودية.
وقال الإعلامي عبر برنامج سوالف رياضية: "إن عبدالرزاق حمد الله أفضل من ماجد عبدالله الهداف التاريخي للكرة السعودية".
وتحدَّث "الصرامي" عن شخص وصفه بـ"الثرثار"، مشددًا على أنه يحاول القيام بدور البطولة، وأنه السبب في تسمم العلاقة بين اللاعبَيْن عبدالرزاق حمدالله وزميله السابق في نادي النصر البرازيلي تاليسكا.
وكشف الإعلامي عن وجود قرارات مصيرية قادمة في النصر لتعديل الأوضاع عقب بهتان الأمل في حصول الفريق على الدوري؛ وبالتالي خروجه من الموسم الحالي خالي الوفاض.