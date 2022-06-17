"الصفا" و"النور" ينتزعان ذهب كرة اليد الشاطئية للكبار والناشئين

وتفصيلاً، حصد فريق الصفا العلامة الكاملة بواقع 6 نقاط مع ختام منافسات البطولة التي أقيمت لمدة ثلاثة أيام على شاطئ الرملة البيضاء بمحافظة القطيف، بمشاركة أربعة فرق، فيما جاء الخليج في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد فوزه على نظيره النور الذي حلّ ثالثاً بنقطتين، ثم الثقبة في الترتيب الرابع والأخير بدون أي نقاط، و نال لاعب الصفا حيدر الحسن جائزة أفضل لاعب في البطولة.