الصين تعتذر عن عدم استضافة كأس آسيا 2023 بسبب تداعيات "كورونا"

وسوف يواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم العمل عن قرب مع الشركاء التجاريين وكافة أطرف اللعبة من أجل تحديد الخطوات المقبلة، ويعرب الاتحاد عن امتنانه لهذه الأطرف على تفهمها ودعمها خلال هذه الفترة.

وسوف يتم الإعلان في الوقت المناسب عن الخطوات المقبلة المتعلقة باستضافة نهائيات كأس آسيا 2023.