الصين تعتذر عن عدم استضافة كأس آسيا 2023 بسبب تداعيات "كورونا"

بعد مشاورات مكثفة مع الاتحاد الصيني لكرة القدم، قام الأخير بإعلام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدم قدرته على استضافة نهائيات كأس آسيا 2023.
وكان تم اختيار الصين من أجل استضافة نهائيات كأس آسيا 2023 يوم 5 يونيو "حزيران" 2019، خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية في باريس، وكان من المقرر أن تقام البطولة في 10 مدن صينية خلال الفترة من 16 يونيو "حزيران" إلى 16 يوليو "تموز" 2023.
وأخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي تسببت بها جائحة كوفيد-19، والتي أدت إلى تنازل الصين عن حقوق الاستضافة.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عمل عن قرب مع الاتحاد الصيني لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2023 في الصين، خلال فترة الاستعداد، وتم قطع خطوات مهمة، بما في ذلك إطلاق شعار البطولة والكشف العام الماضي عن استكمال أعمال البناء في استاد شنغهاي باندونغ الجديد.
ووفق "رويترز" أعرب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تقديره للصين والاتحاد الصيني لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2023 في الصين، الذين قاموا باتخاذ هذا القرار الصعب ولكن الضروري من أجل المصالح المشتركة لكأس آسيا 2023؛ حيث سيكون لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الوقت الكافي من أجل تقييم الموقف بخصوص استضافة كأس آسيا 2023.
وسوف يواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم العمل عن قرب مع الشركاء التجاريين وكافة أطرف اللعبة من أجل تحديد الخطوات المقبلة، ويعرب الاتحاد عن امتنانه لهذه الأطرف على تفهمها ودعمها خلال هذه الفترة.
وسوف يتم الإعلان في الوقت المناسب عن الخطوات المقبلة المتعلقة باستضافة نهائيات كأس آسيا 2023.