الطائي يرصد مكافأة كبيرة للفوز على الأهلي

حددت إدارة نادي الطائي مكافأة كبيرة للفوز على الأهلي في المباراة المقررة غداً السبت ضمن منافسات المرحلة الـ24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وذكرت صحيفة "الرياضية" في عددها الصادر اليوم الجمعة أن مصادر كشفت لها أن إدارة الطائي حددت المكافأة بـ40 ألف ريال لكل لاعب في الفريق الأول لكرة القدم، في حالة الفوز على الأهلي.
وأشارت إلى أن تركي الضبعان، رئيس النادي، أبلغ اللاعبين بالمكافأة خلال لقاء أمس الأول الأربعاء على هامش التدريب الجماعي، وحثهم على التعامل مع أي مواجهة حتى آخر الموسم وكأنها مباراة نهائية لضمان البقاء.
وكانت إدارة الطائي وعدت اللاعبين، قبل ملاقاتهم أبها في الجولة الماضية، بمنح كل منهم 35 ألف ريال حال الفوز، لكن الفريق خسر صفر ـ 1.
ووفق مصادر الرياضية، كان مفترضاً خفض مكافأة المباراة التالية إلى 15 ألفاً بناءً على سياسة مكافآت الفوز المعتمدة في النادي، لكن الضبعان خالف قاعدة العودة إلى حد المكافآت الأدنى بعد أي هزيمة، ورفع المبلغ إلى 40 ألف ريال.