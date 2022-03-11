الطائي يرصد مكافأة كبيرة للفوز على الأهلي

ووفق مصادر الرياضية، كان مفترضاً خفض مكافأة المباراة التالية إلى 15 ألفاً بناءً على سياسة مكافآت الفوز المعتمدة في النادي، لكن الضبعان خالف قاعدة العودة إلى حد المكافآت الأدنى بعد أي هزيمة، ورفع المبلغ إلى 40 ألف ريال.