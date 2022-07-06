الطائي يضم عبدالمحسن فلاتة من الاتحاد

يُذكر أن فلاتة يعد الصفقة الثانية، التي تبرمها إدارة النادي خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أن تعاقدت مع الحارس البرازيلي فيكتور براجا، قادمًا من أروكا البرتغالي.