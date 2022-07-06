الطائي يضم عبدالمحسن فلاتة من الاتحاد

أعلن نادي الطائي برئاسة تركي الضبعان، اليوم الأربعاء، التعاقد رسميًا مع عبد المحسن فلاتة لاعب فريق الاتحاد السابق، بعقد احترافي دون الكشف عن مدة وتفاصيل العقد.
وذلك حسبما ذكر المركز الإعلامي بنادي الطائي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتغريدة جاء فيها :"أهلاً عبد المحسن فلاتة".
يُذكر أن صاحب 28 عامًا سبق أن لعب لعدة أندية في دوري المحترفين السعودي، وهي الاتحاد والوحدة والقادسية.
يُذكر أن فلاتة يعد الصفقة الثانية، التي تبرمها إدارة النادي خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أن تعاقدت مع الحارس البرازيلي فيكتور براجا، قادمًا من أروكا البرتغالي.
وكان الطائي أنهى موسم 2021/2022 في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز السادس برصيد 37 نقطة.