الطائي يفرض التعادل على الشباب

فرض فريق الطائي التعادل على ضيفه الشباب بعد أن أجبره على تقاسم النقاط بتعادلهما (2-2)، وذلك في اللقاء الذي احتضنه مساء اليوم الجمعة ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/ 2022.