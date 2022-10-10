"الطائي" يكرم "الرائد" بثنائية ويقفز للمركز الثاني مؤقتاً

قفز فريق الطائي الأول لكرة القدم لوصافة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد تجاوز عقبة الرائد بهدفين دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في افتتاح الجولة السابعة.