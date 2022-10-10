"الطائي" يكرم "الرائد" بثنائية ويقفز للمركز الثاني مؤقتاً

قفز فريق الطائي الأول لكرة القدم لوصافة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد تجاوز عقبة الرائد بهدفين دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في افتتاح الجولة السابعة.
الشوط الأول انتهى بتقدم الطائي بهدفين دون مقابل، جاء الأول عن طريق "مبينزا" عند الدقيقة 18 برأسية رائعة، فيما أحرز أمير سعيود الهدف الثاني عند الدقيقة 44.
وخسر الطائي خدمات لاعبه عبدالعزيز الحرابي مع نهاية الشوط الأول بعد خروجه بالبطاقة الحمراء (المباشرة).
في الشوط الثاني حاول الرائد تقليص النتيجة لكن محاولات محمد فوزير كانت فردية ولم تثمر عن نتيجة إيجابية.
بتلك النتيجة بلغ الطائي النقطة 15 في المركز الثاني "مؤقتاً"، وبقي الرائد على نقاطه التسع.