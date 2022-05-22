الطائي ينعش حظوظه بالبقاء في دوري المحترفين.. بثنائية الفتح

أنعش فريق الطائي الأول لكرة القدم حظوظه بالبقاء في دوري المحترفين السعودي بعد أن حقق فوزاً ثميناً خارج أرضه على مضيفه الفتح بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم اليوم الأحد على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء لحساب منافسات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
منح مختار علي التقدم للطائي عند الدقيقة 24 بتصويبة رائعة على الطائر من على حدود منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى لمرمى مكسيم كوفال حارس الفتح.
ومن هجمة منظمة أدرك الفتح التعادل حينما أرسل مراد باتنا كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وصلت إلى المحترف الكرواتي ايفان سانتيني الذي بدوره هيأها إلى البديل أيمن الخليف ليطلق الأخير قذيفة صاروخية استقرت في سقف مرمى الطائي في الدقيقة 70 من زمن المباراة.
فرحة الفتح بالتعادل لم تدم طويلاً سوى 9 دقائق حيث سجل المحترف البرازيلي دينر غوميز كليمنت الهدف الثاني للطائي بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء عجز حارس الفتح مكسيم كوفال عن التصدي لها لتستقر في الشباك.
بهذه النتيجة رفع الطائي رصيده إلى 31 نقطة بالمركز التاسع مؤقتاً بينما تجمد رصيد الفتح عند النقطة 32 بالمركز الثامن.