الطائي ينعش حظوظه بالبقاء في دوري المحترفين.. بثنائية الفتح

أنعش فريق الطائي الأول لكرة القدم حظوظه بالبقاء في دوري المحترفين السعودي بعد أن حقق فوزاً ثميناً خارج أرضه على مضيفه الفتح بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم اليوم الأحد على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء لحساب منافسات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.