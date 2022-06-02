الطائي يوضح: ما حدث في مباراتنا والاتحاد سببه الطاقة الاستيعابية للجمهور

أصدر نادي الطائي بيانًا إيضاحيًّا، اليوم الخميس، حول التزاحم الذي حدث في مباراة فريقه الأول لكرة القدم أمام الاتحاد نظيره في الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشيرًا إلى أن السبب يعود للطاقة الاستيعابية المحدودة والرغبة الجامحة لبعض الجماهير في الحضور ولا تملك تذاكر المباراة.
وأشار النادي الحائلي عبر تغريدة بثها في موقع التواصل الاجتماعي: "نـود الإشـارة إلـى أن الملعـب قـد امـتـلأ بالجماهيـر التي حصلت على تذاكر الدخـول وفـق الآليـة المعمـول بها الباركود".
وتابع: "نـظـرًا لتحديـد الطاقـة الاستيعابية للملعـب ولكثـرة جماهيـر الطائـي، ولأهميـة المبـاراة؛ فقـد حـضـر إلـى الملعـب أعداد تفوق طاقـة المـلعـب الاستيعابية؛ ممـا جعـل رجـال الأمـن يتصرفون وفـق المصلحـة العامـة مـع وجـود جماهير غفيـرة خـارج الملعـب يحاولـون الدخـول وهـم لا يملكون تذاكر الدخول بسبب نفادها؛ ممـا أحـدث زحامًا خارج نطاق سيطرة المنظمين، والتذاكر المخصصة لأشقائنا نـادي الاتحـاد نـفـدت كذلـك، واكتظـّت جماهيرهـم عنـد البوابات ويحاولـون الدخول بدون تذاكر".
وعـلـى مـا سـبـق نـود التأكيـد علـى أن السبب الرئيـس للتزاحـم كان هـو الطاقـة الاستيعابية المحـدودة لملعب مدينة الأميـر عـبـد العـزيـز بـن جـلـوى الرياضية، والرغبة الجامحة لبعض الجماهيـر الـتـي تـرغـب حـضـور المباراة ولا تملك تذاكر للدخول.