الطائي يوضح: ما حدث في مباراتنا والاتحاد سببه الطاقة الاستيعابية للجمهور

أصدر نادي الطائي بيانًا إيضاحيًّا، اليوم الخميس، حول التزاحم الذي حدث في مباراة فريقه الأول لكرة القدم أمام الاتحاد نظيره في الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشيرًا إلى أن السبب يعود للطاقة الاستيعابية المحدودة والرغبة الجامحة لبعض الجماهير في الحضور ولا تملك تذاكر المباراة.