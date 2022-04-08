العدالة والأهلي يدشنان مباريات الجولة 21 من ممتاز اليد

تنطلق مساء اليوم الجمعة، الموافق 8 أبريل 2022م، مباريات الجولة الحادية والعشرين من منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، بإقامة لقاء العدالة مع الأهلي عند الساعة 11:00 مساءً، على صالة مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء.