العدالة والأهلي يدشنان مباريات الجولة 21 من ممتاز اليد

تنطلق مساء اليوم الجمعة، الموافق 8 أبريل 2022م، مباريات الجولة الحادية والعشرين من منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، بإقامة لقاء العدالة مع الأهلي عند الساعة 11:00 مساءً، على صالة مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء.
وتستكمل بقية مواجهات الجولة غدًا السبت؛ حيث يستضيف الخليج منافسه الأهلي على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف في تمام الساعة 9:00 مساءً، وعلى نفس الصالة يلعب النور مع مضر عند الساعة 11:00 مساءً.
وستقام باقي المواجهات الثلاث عند الساعة 10:00 مساءً؛ إذ يلعب الترجي مع الصفا على صالة نادي القادسية بالخبر، ويستضيف الزلفي نظيره القارة على صالته بالزلفي، ويلتقي السلام مع المحيط على صالة نادي الخليج بسيهات.