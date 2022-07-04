العدالة يعزز صفوفه بالمهاجم الأرجنتيني بالسيوس

أعلنت إدارة نادي العدالة الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين السعودي، يوم الاثنين، تعاقدها مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو بالسيوس لاعب سان فيليب التشيلي لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، للموسم المقبل، دون الكشف عن تفاصيل العقد.