العدالة يعزز صفوفه بالمهاجم الأرجنتيني بالسيوس

أعلنت إدارة نادي العدالة الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين السعودي، يوم الاثنين، تعاقدها مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو بالسيوس لاعب سان فيليب التشيلي لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، للموسم المقبل، دون الكشف عن تفاصيل العقد.
وكتب النادي عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "مرحبًا بلاعبنا الجديد لاتارو بالسيوس"، ونشر مقطع فيديو تناول فيه أبرز محطات اللاعب مع أنديته السابقة.
وسبق أن دافع اللاعب الأرجنتيني عن ألوان أندية اوداكس ايطاليانو التشيلي، وسان فيليب التشيلي وديفنسوريس الأرجنتيني.
ويعد بالسيوس خامس انتدابات الفريق الشرقي استعدادًا لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وكانت إدارة العدالة، قد تعاقدت في وقت سابق مع الكولومبي رينالدو لينيس، السويسري مارتن أنجا، السويدي ميكائيل دايريستام، والمونتينيجري ميلان مياتوفيتش.
وعاد العدالة إلى دوري المحترفين، بعدما حل ثانيًا في ترتيب جدول دوري أندية الدرجة الأولى "دوري يلو"، الموسم الماضي برصيد 66 نقطة.