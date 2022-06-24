العراق يتوج بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة لكرة قدم الصالات للسيدات

توج المنتخب العراقي لكرة قدم الصالات للسيدات، بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة لكرة الصالات للسيدات بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره المنتخب السعودي (4-2) مساء اليوم الجمعة.