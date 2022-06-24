العراق يتوج بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة لكرة قدم الصالات للسيدات

توج المنتخب العراقي لكرة قدم الصالات للسيدات، بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة لكرة الصالات للسيدات بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره المنتخب السعودي (4-2) مساء اليوم الجمعة.
سجل أهداف المنتخب العراقي شوخان صالحي هدفين، وديرين ملا بكر هدف، وتبارك الغزاوي هدف، فيما سجل هدفي المنتخب السعودي كل من لين محمد، وسارة الحمد.
وحصد المنتخب البحريني المركز الثالث في بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة لكرة الصالات للسيدات السعودية 2022 على حساب منتخب الكويت.
ومن جانبه حلّ المنتخب الفلسطيني خامساً في البطولة بفوزه على نظيره العماني 6-1.
يشار أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يستضيف البطولة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة حتى 24 يونيو 2022.