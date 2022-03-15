العضلية قد تحرم "بنزيما" من المشاركة في كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة
كشفت الفحوصات الطبية التي أجريت للفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، عن تعرضه لإصابه عضلية خلال مباراة فريقه أمام مايوركا والتي فاز فيها بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة 28 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.
وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الثلاثاء، أن إصابة بنزيما تبدو بسيطة من الوهلة الأولى، حيث لم يشعر اللاعب بأي كسر أو تمزق، بل كانت عبارة عن شعور فقط بعدم الراحة بعد تقديمه مباراة كبيرة ضد مايوركا وتسجيله هدفين.
من جانبه أكد مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، أن بنزيما سيكون جاهزاً للمشاركة في كلاسيكو الأرض المقرر، الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، والذي سيجمع ريال مدريد بغريمه برشلونة.
يذكر أن البرازيلي رودريجو مهاجم ريال مدريد وفيرلاند ميندي مدافع الفريق قد يغيبان عن الكلاسيكو ضد برشلونة، بسبب تعرض كل منهما للإصابة في مباراة الفريق الأخيرة ضد مايوركا.