العضلية قد تحرم "بنزيما" من المشاركة في كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الثلاثاء، أن إصابة بنزيما تبدو بسيطة من الوهلة الأولى، حيث لم يشعر اللاعب بأي كسر أو تمزق، بل كانت عبارة عن شعور فقط بعدم الراحة بعد تقديمه مباراة كبيرة ضد مايوركا وتسجيله هدفين.