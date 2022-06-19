العفالق يهنئ المنتخب السعودي الأولمبي.. بمناسبة تحقيقه كأس آسيا

وتقدم رئيس الرابطة بتهنئته الخالصة لوزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وإلى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، على نجاحهم الكبير في خلق منتخب بطل "مع تهيئة الظروف التي ساعدت على الانتصار". كما بارك للجماهير السعودية اللقب الآسيوي الجديد.