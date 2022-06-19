العفالق يهنئ المنتخب السعودي الأولمبي.. بمناسبة تحقيقه كأس آسيا

عبّر المهندس عبدالعزيز العفالق رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن فخره واعتزازه بعناصر المنتخب السعودي تحت 23 عاماً، المتوج بكأس آسيا في أوزبكستان، بأفضل نتائج في تاريخ البطولة.
ولفت رئيس الرابطة إلى اكتمال عقد الكؤوس القارية في خزائن كرة القدم السعودية، بعدما حققت المنتخبات الكروية السعودية بتصنيفاتها المختلفة بطولات آسيا المتباينة "للكبار والناشئين والشباب"، قبل أن يضاف إليها منجز الأخضر الأولمبي.
وبارك العفالق لجماهير الكرة السعودية بمناسبة تحقيق الأخضر اللقب الآسيوي بعد 3 محاولات جادة قادتنا لنكون المنتخب الأكثر وصولاً لنهائي آسيا تحت 23 عاماً، وقال: "بالطبع سعادتنا أكبر لأن المنتخب كان بقيادة مدرب وطني ناجح".
وأضاف: "الإنجاز السعودي الخالص ليس غريباً علينا، لأننا ابتدأنا الحصاد الآسيوي في العام 1984 مع المدرب الوطني المخلص خليل الزياني، واليوم نعيد المنجز نفسه بقيادة الشاب سعد الشهري".
وأشاد بجهود الأندية وتعاونها فيما وصل إليه الدوري السعودي للمحترفين من قيمة كبرى، مكنت نجومه من تمثيل المنتخبات السعودية خير تمثيل خلال الفترة الحالية".
وأدان العفالق بالفضل في الإنجازات المتتالية للكرة السعودية إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورؤيته الطموحة التي دفعت الجميع لتقديم الأفضل نحو تمثيل المملكة بالشكل الذي يليق بها.
وتقدم رئيس الرابطة بتهنئته الخالصة لوزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وإلى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، على نجاحهم الكبير في خلق منتخب بطل "مع تهيئة الظروف التي ساعدت على الانتصار". كما بارك للجماهير السعودية اللقب الآسيوي الجديد.