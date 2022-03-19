"العليان" يتسلم جائزة "غينيس" لأغلى شوط سباق فروسي في العالم

تَسَلم المهندس مروان العليان، الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل وأمين عام هيئة الفروسية، اليوم في مقر النادي بالرياض، جائزة وشهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأغلى شوط لسباقات الخيل في العالم.
وقدّم الشهادة والجائزة أحمد بوجيري المُحَكم الرسمي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية خلال مراسم التسليم على منصة مضمار ميدان الملك عبدالعزيز لسباقات الخيل.
وتَمَكّن كأس السعودية 2022 من تحطيم الأرقام القياسية كأغلى شوط لسباق الخيل في العالم، بجائزة مالية مقدارها 20 مليون دولار، وهي ضمن القيمة الإجمالية لسباق كأس السعودية التي تبلغ 35.1 مليون دولار كأغلى جوائز سباقات الخيل في العالم.
وقال "بوجيري" المحكم الرسمي في "غينيس" في كلمته أثناء مراسم تسليم الجائزة لرئيس نادي سباقات الخيل: "بالنيابة عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية؛ يسعدني أن أعلن أن كأس السعودية 2022 هو صاحب الرقم القياسي الجديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأغلى شوط في العالم".
وأضاف أن أكبر جائزة مالية للسباق الفردي بقيمة 20 مليون دولار (15.22 مليون جنيه إسترليني)، كانت في كأس السعودية، الذي نُظّم في مضمار الملك عبدالعزيز في الرياض، المملكة العربية السعودية، في 26 فبراير 2022.
ووصف ممثل "غينيس" جائزةَ شوط السعودية بـ"المذهلة" في عالم سباقات الخيل؛ موضحًا أن الرقم مسجل الآن في موسوعة غينيس للأرقام القياسية باسم "كأس السعودية 2022"، بعد أن كان الرقم مسجلًا باسم "كأس دبي العالمي" بجائزة بلغت 10 ملايين دولار.
من جهته عبّر المهندس مروان العليان الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل، عن سعادته بالإنجازات المتوالية للنادي، وقال العليان على هامش مراسم تسليم الجائزة: "لولا توفيق الله ثم الدعم المتواصل من قِبَل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لم تكن لتتحقق هذه الإنجازات للفروسية السعودية التي تُحسب باسم الوطن؛ فباسمي وباسم كافة زملائي في النادي؛ نقدم خالص الشكر والعرفان لقيادتنا الرشيدة على الدعم السخي والمتواصل الذي تجده رياضة الفروسية".
وأضاف العلياني: "نعمل في النادي تحت قيادة وتوجيهات الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية، ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وما زلنا نطمح للمزيد بتوجيهات سموه، أنا وبقية زملائي في النادي الذين أقدّم لهم التهنئة على هذه الجائزة، وأشكرهم على جهودهم في النجاحات التي يحققها النادي".
وكان الجواد "إمبلم رود" للأمير سعود بن سلمان عبدالعزيز، قد حقق كأس السعودية 2022، وجائزة الشوط الرئيسي البالغة 20 مليون دولار.
يُذكر أن غينيس للأرقام القياسية، تعد السلطة الرسمية لتقييم وتسجيل الأرقام القياسية العالمية، بوجود مجموعة من المُحكّمين المعتمدين الذين يجوبون جميع أنحاء العالم لتوثيق الأرقام القياسية العالمية.