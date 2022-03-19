"العليان" يتسلم جائزة "غينيس" لأغلى شوط سباق فروسي في العالم

من جهته عبّر المهندس مروان العليان الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل، عن سعادته بالإنجازات المتوالية للنادي، وقال العليان على هامش مراسم تسليم الجائزة: "لولا توفيق الله ثم الدعم المتواصل من قِبَل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لم تكن لتتحقق هذه الإنجازات للفروسية السعودية التي تُحسب باسم الوطن؛ فباسمي وباسم كافة زملائي في النادي؛ نقدم خالص الشكر والعرفان لقيادتنا الرشيدة على الدعم السخي والمتواصل الذي تجده رياضة الفروسية".