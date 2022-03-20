"الغامدي" يلتحق بالأولمبي .. الاتفاق يواصل تحضيراته للمرحلة الأولى

ضمن المرحلة الأولى للبرنامج الإعدادي خلال فترة توقف الدوري لأيام الفيفا، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته، على ملعب رديف النادي.

وغادر لاعب الوسط أحمد الغامدي، إلى الامارات، بعد أن التحق بزميليه حامد الغامدي وإبراهيم محنشي للانتظام في المنتخب السعودي الأولمبي للمشاركة في بطولة دبي الدولية حتى 31 مارس الجاري.

واشتمل التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون على تمارين لياقية بالكرة، ثم تدريب الاستحواذ على الكرة قبل أن يطبق الفريق عددًا من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.