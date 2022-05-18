الفائزون في "بطولة Fortnite" من "لاعبون بلا حدود" يشاركون في بطولة الصيف الكبرى

وتحظى نسخة هذا العام من "لاعبون بلا حدود" بأهمية كبيرة، حيث تؤهل البطولات التابعة لمنافسات النخبة الفائزين للمشاركة في النسخة الأولى من حدث عالمي ومرتقب ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في الرياض هذا الصيف، مع مجموعة جوائز مالية تصل إلى 15 مليون دولار أمريكي. ويُخصص للمنافسات التي تتضمن Fortnite مبلغ مليوني دولار أمريكي من قيمة الجائزة الإجمالية. ويحظى المتأهلون من منافسات النخبة بفرصة المشاركة في مجموعة من البطولات القوية والمليئة بالإثارة الصيف المقبل، إذ يواجهون نخبة من لاعبي العالم الذين تأكدت مشاركتهم بموجب بطاقات دعوة مباشرة، ومنهم Clix وBenjyfish وTfue وScoped وmitr0