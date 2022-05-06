الفتح يجبر الاتحاد على تقاسُم النقاط.. والأخير يقترب من تحقيق اللقب

قطع فريق الاتحاد خطوة كبيرة نحو تحقيق لقب دوري المحترفين؛ وذلك بتعادله خارج الديار مع ضيفه الفتح (4-4) في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بادر أصحاب الضيافة بالتقدُّم سريعًا بواسطة البرازيلي بيتروس بتصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء (9)، وسرعان ما عدَّل الاتحاد النتيجة بعد مرور 8 دقائق عبر هدافه البرازيلي رومارينهو رافعًا رصيده إلى 16 هدفًا بالمسابقة.
ولم يكد الضيوف يستفيقون من صدمة هدف التعادل حتى استقبلت شباكهم الهدف الثاني عن طريق المتألق كورونادو بعد مرور 3 دقائق فقط. وأبى النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله إلا أن يضع اسمه في قائمة المسجلين بإحراز الهدف الثالث برأسية جميلة عند الدقيقة الـ(42). وتمكن النجم السعودي فراس البريكان من تقليص الفارق بتسجيله الهدف الثاني للفتح في الدقيقة الـ(45+3).
وفي مطلع الشوط الثاني نجح النجم الجزائري سفيان بن دبكة في إعادة المباراة لنقطة البداية بتسجيله هدف التعادل عند الدقيقة الـ(60)، لكن الهداف البرازيلي رومارينهو منح فريقه الأسبقية من جديد بإضافته الهدف الرابع بتصويبة جميلة من على مشارف المنطقة في الدقيقة الـ(77). تقدُّم الضيوف لم يستمر سوى 6 دقائق؛ إذ نجح هداف الفريق فراس البريكان بتسجيل هدف التعادل الرابع بتسديدة ذكية من داخل الصندوق.
وبهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقاط المباراة؛ ورفع الاتحاد رصيده إلى 61 نقطة منفردًا بصدارة جدول الترتيب، ومتفوقًا على أقرب منافسيه الهلال الوصيف بـ 12 نقطة. وفي المقابل أضاف الفتح نقطة لرصيده الذي أصبح 32 نقطة؛ احتل بها المركز الثامن مؤقتًا.