الفتح يجبر الاتحاد على تقاسُم النقاط.. والأخير يقترب من تحقيق اللقب

ولم يكد الضيوف يستفيقون من صدمة هدف التعادل حتى استقبلت شباكهم الهدف الثاني عن طريق المتألق كورونادو بعد مرور 3 دقائق فقط. وأبى النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله إلا أن يضع اسمه في قائمة المسجلين بإحراز الهدف الثالث برأسية جميلة عند الدقيقة الـ(42). وتمكن النجم السعودي فراس البريكان من تقليص الفارق بتسجيله الهدف الثاني للفتح في الدقيقة الـ(45+3).