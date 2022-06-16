الفتح يستأنف تدريباته بعودة "بيتروس".. ويخسر خدمات "بن دبكة و" باتنا"
تلقت إدارة نادي الفتح إفادة من الجهاز الطبي للمنتخب الجزائري لكرة القدم بشأن إصابة محترف الفريق الأول لكرة القدم سفيان بن دبكة بتمزق في العضلة الأمامية للفخذ الأيسر وحاجته للعلاج والتأهيل لمدة خمسة أسابيع.
على ذات الصعيد كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها المحترف المغربي مراد باتنا أهمية حاجته للراحة لمدة أسبوعين، وكانت الإصابة قد عاودت اللاعب خلال المباراة الودية التي خاضها النموذجي مؤخراً أمام الشباب، من جانبه يخضع اللاعب مروان سعدان لبرنامج تأهيلي استعداداً للعودة للتدريبات الجماعية، فيما سينضم البيروفي كريستيان كويفا لصفوف النموذجي السبت المقبل بعد الفراغ من مشاركة منتخب بلاده.
على الصعيد الميداني استأنف الفريق الفتحاوي تدريباته اليوم الخميس على ملعب النادي الرديف بعد الإجازة التي منحها المدير الفني دونيس للاعبين لمدة أسبوع عقب ودية الشباب التي كسبها النموذجي بثلاثية نظيفة ضمن برنامجه لفترة توقف الدوري.
وركز المدير الفني خلال المران على الجوانب اللياقية من خلال الجري حول الملعب والمرور بين الحواجز وتبادل الكرة بمساحات مختلفة، وشهدت التدريبات مشاركة البرازيلي بيتروس بعد عودته من البرازيل عقب انتهاء الاجازة التي منحها له الجهاز الفني.