الفتح يستأنف تدريباته بعودة "بيتروس".. ويخسر خدمات "بن دبكة و" باتنا"

على ذات الصعيد كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها المحترف المغربي مراد باتنا أهمية حاجته للراحة لمدة أسبوعين، وكانت الإصابة قد عاودت اللاعب خلال المباراة الودية التي خاضها النموذجي مؤخراً أمام الشباب، من جانبه يخضع اللاعب مروان سعدان لبرنامج تأهيلي استعداداً للعودة للتدريبات الجماعية، فيما سينضم البيروفي كريستيان كويفا لصفوف النموذجي السبت المقبل بعد الفراغ من مشاركة منتخب بلاده.