الفتح يستأنف تدريباته.. و برنامج تأهيلي للحبيب

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي الرديف بعد الإجازة التي منحها المدير الفني السيد دونيس للاعبين أمس الخميس، عقب خوض مواجهة الفيصلي ضمن الجولة الواحدة والعشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي كسبها الفريق الفتحاوي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وبدأ دونيس من خلال مران اليوم الإعداد لمواجهة الاتفاق الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية والعشرين، حيث انطلقت التدريبات بالجوانب اللياقية، بعدها طبق المدير الفني تدريبات تكتيكية بتوزيع اللاعبين لأربع مجموعات ثم عمد على لعب الكرة من لمستين عبر مساحات ضيقة، واختتم المران بمناورة فنية عبر مساحة ثلثي الملعب.

إلى ذلك دخل اللاعب حسن الحبيب في برنامج تأهيلي بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به وسيستمر اللاعب في التأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي الذي سيحدد موعد انضمامه إلى التدريبات الجماعية.