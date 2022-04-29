الفتح يكسب القادسية بثلاثية في ختام ودياته خلال فترة التوقف

وتعتبر المباراة الثالثة والأخيرة في البرنامج الإعدادي للنموذجي خلال فترة توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وعمد المدير الفني "دونيس" على تجربة أكبر عدد من اللاعبين على مدار الشوطين.