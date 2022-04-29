الفتح يكسب القادسية بثلاثية في ختام ودياته خلال فترة التوقف

كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح نظيره القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المواجهة الودية التي جرت بينهما مساء الجمعة بملعب نادي الفتح بالأحساء.
وتعتبر المباراة الثالثة والأخيرة في البرنامج الإعدادي للنموذجي خلال فترة توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وعمد المدير الفني "دونيس" على تجربة أكبر عدد من اللاعبين على مدار الشوطين.
قدم الفريقان مباراة قوية وافتتح الفتح التسجيل عن طريق المحترف البرازيلي بيتروس في الدقيقة 20 وأضاف منذر النخلي الهدف الثاني في الدقيقة 37.
وفي الشوط الثاني قلص القادسية الفارق بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 64، واستمرت الهجمات الفتحاوية حتى نجح ماجد كنبة في إضافة الهدف الثالث للفتح في الدقيقة 79.