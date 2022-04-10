الفتح يكسب منتخب الابتعاث بهدفين .. ضمن البرنامج الإعدادي

كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح نظيره منتخب الابتعاث السعودي بهدفين نظيفين في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب النادي بالأحساء.
وتعد هذه المواجهة الأولى في البرنامج الإعدادي للنموذجي والذي وضعه الجهاز الفني بقيادة اليوناني دونيس استغلالاً لفترة التوقف التي تشهدها منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
افتتح التسجيل اللاعب أحمد الجعيدي عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول، وأضاف زميله الكرواتي إيفان سانتيني الهدف الثاني في الدقيقة 68 من الشوط الثاني.
وعمد المدير الفني اليوناني دونيس إلى إشراك أكبر عددٍ من اللاعبين على مدار الشوطين من أجل الوقوف على مستوياتهم الفنية.