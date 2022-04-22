الفتح يواصل برنامجه لفترة التوقف بتدريبات متنوعة

وفي الجزء الثاني من المران عمد المدير الفني "دونيس" على إجراء حصة ترفيهية تنافسية قبل أن يقسم اللاعبين إلى مجموعتين وأقام مناورة تكتيكية على ثلثي مساحة الملعب عمل من خلالها على تطبيق بعض الجمل الفنية.