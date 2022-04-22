الفتح يواصل برنامجه لفترة التوقف بتدريبات متنوعة

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته مساء الجمعة على ملعب النادي الرديف وذلك ضمن برنامجه لفترة التوقف التي يشهدها دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
انطلقت التدريبات بعمليات الإحماء من خلال الجري حول مساحة كامل الملعب، أعقبها تدريبات لياقية مختلفة.
وفي الجزء الثاني من المران عمد المدير الفني "دونيس" على إجراء حصة ترفيهية تنافسية قبل أن يقسم اللاعبين إلى مجموعتين وأقام مناورة تكتيكية على ثلثي مساحة الملعب عمل من خلالها على تطبيق بعض الجمل الفنية.
وقد شهدت التدريبات حضور والد رئيس النادي عبدالعزيز بن سليمان العفالق ومحمد العفالق والدكتور خالد الملا.