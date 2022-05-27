الفتح يواصل تدريباته تأهبًا لمواجهة ضمك.. ويغادر غدًا إلى أبها

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح صباح غد السبت إلى مدينة أبها عبر مطار الملك فهد الدولي بالدمام لدخول معسكر إعدادي استعدادًا لمواجهة ضمك الأحد المقبل على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمدينة أبها، وذلك ضمن الجولة الثامنة والعشرين بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ووضع الجهاز الفني بقيادة دونيس برنامجًا متكاملاً خلال فترة المعسكر؛ بهدف رفع المعدل اللياقي، وزيادة الجرعات التكتيكية. وسيكون الفريق في مدينة أبها حتى موعد مواجهة ضمك.
وعلى الصعيد الميداني أدى الفريق تدريباته مساء اليوم على الملعب الرديف، التي تنوعت بين الجري حول الملعب، والمرور بين الحواجز، ثم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات، وإجراء تدريبات تكتيكية متنوعة.