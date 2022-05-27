الفتح يواصل تدريباته تأهبًا لمواجهة ضمك.. ويغادر غدًا إلى أبها

وعلى الصعيد الميداني أدى الفريق تدريباته مساء اليوم على الملعب الرديف، التي تنوعت بين الجري حول الملعب، والمرور بين الحواجز، ثم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات، وإجراء تدريبات تكتيكية متنوعة.