"الفتح" يواصل تدريباته.. و"دونيس" يجهز البدلاء لمواجهة "الهلال"

ركز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح دونيس، من خلال تدريب اليوم الجمعة على تجهيز لاعبين بدلاء بعد موجة الإصابات التي اجتاحت الفريق من خلال إصابة الجزائري سفيان بن دبكة، والمغربي مراد باتنا، ومروان سعدان، فيما سينضم البيروفي كرستيان كويفا للفريق غداً السبت، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده.