"الفتح" يواصل تدريباته.. و"دونيس" يجهز البدلاء لمواجهة "الهلال"

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته مساء اليوم الجمعة، على ملعب النادي الرديف بالأحساء، وذلك استعداداً لمواجهة الهلال الخميس المقبل ضمن الجولة التاسعة والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وانطلقت التدريبات بالجوانب اللياقية، بعدها عمل المدير الفني دونيس على تطبيق تدريبات تكتيكية باللعب في مساحات ضيقة والتمرير السريع، فيما استكمل المران بمناورة فنية عمل من خلالها على تنفيذ طرق لعب مختلفة.
ركز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح دونيس، من خلال تدريب اليوم الجمعة على تجهيز لاعبين بدلاء بعد موجة الإصابات التي اجتاحت الفريق من خلال إصابة الجزائري سفيان بن دبكة، والمغربي مراد باتنا، ومروان سعدان، فيما سينضم البيروفي كرستيان كويفا للفريق غداً السبت، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده.