الفتح يواصل تدريباته.. و"دونيس" يطبق جملاً فنية متعددة

انطلقت التدريبات بعمليات الإحماء، بعدها قسم المدير الفني " دونيس" اللاعبين إلى مجموعتين وأدى تمارين تكتيكية متنوعة، واختتم المران بمناورة فنية عبر مساحة ثلثي الملعب، عمد خلالها إلى تطبيق بعض الجمل الفنية المتعددة وأوقف اللعب أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء.