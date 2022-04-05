الفتح يواصل تدريباته.. و"دونيس" يطبق جملاً فنية متعددة

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته، أمس الثلاثاء ، خلال فترة توقف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
انطلقت التدريبات بعمليات الإحماء، بعدها قسم المدير الفني " دونيس" اللاعبين إلى مجموعتين وأدى تمارين تكتيكية متنوعة، واختتم المران بمناورة فنية عبر مساحة ثلثي الملعب، عمد خلالها إلى تطبيق بعض الجمل الفنية المتعددة وأوقف اللعب أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء.
وتقرر أن يجري اللاعب محمد السعيد عملية جراحية ، بعد أن كشفت الفحوص الطبية التي خضع لها عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي.