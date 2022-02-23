"الفراج" لرؤساء الأندية: لن يوفر اتحاد القدم حكاماً يحققون لكم الفوز!

واصل الإعلامي وليد الفراج إثارته للجدل في الشارع الرياضي وذلك بعد عدة تغريدات على صفحته بتويتر منذ قليل.

وقال الفراج مغرداً: "لن يستطيع أي اتحاد كرة قدم في العالم أن يوفر لك حكاماً يحققون الفوز.. الانتصارات تتحقق من أرض الملعب ويحققها لك مدرب ذكي ولاعبون موهوبون ولكن هادئون .. شحن اللاعبين وتوترهم أسرع طريق للخسارة".

وأضاف :" لو كانت قوة الأندية بداعميها لما تربع الاتحاد منفرداً على قمة الدوري أسابيع طويلة .

الوصفة سهلة: إدارة هادئة + تعاقدات ذكية + دعم جماهيري + إخلاص لاعبيك = فريق بطل ومنافس .

‏مش عيب تتعلم منهم ومن الناجحين مثلهم .. تلفت حولك وأمورك بتكون طيبة."

وتابع :" لو ركزت بعض أنديتنا على مشاكلها الفنية والإدارية بقدر تركيزها على الحكام كان حالها أفضل بكثير مما نشاهده مع الربع الأخير من موسم أنفقت فيه الأندية من المال ما لم تنفقه طوال تاريخها.

‏حرام التلاعب بمشاعر الجمهور العاشق من أجل تغطية أخطاء بعض أنديتنا الإدارية والتعاقدية " .