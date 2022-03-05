الفرنسي "كارتيرون" يقود الاتفاق حتى نهاية الموسم

يقود مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق "الفرنسي" كارتيرون، غداً الأحد، التدريب الأول للفريق الشرقاوي، بعدما تمتع اللاعبون براحة لمدة 24 ساعة عقب الفوز على الأهلي بنتيجة 1-0، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلنت إدارة الاتفاق، أمس الجمعة، تعاقدها مع كارتيرون، حتى نهاية الموسم خلفًا للصربي فلادان ميلويفيتش الذي أقيل من منصبه بسبب تراجع نتائج الفريق.

وجرت مراسم توقيع العقد، السبت، في قاعة المؤتمرات في النادي، بحضور معاذ العوهلي الرئيس التنفيذي للنادي.