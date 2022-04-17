الفنية والمسابقات في الاتحاد السعـودي لكرة اليد : 3 محترفين و2 محليين ولاعب مواليد

اتخذت اللجنة الفنية والمسابقات في الاتحاد السعـودي لكرة اليد، عددًا من القرارات التي تهدف إلى رفع المستوى الفني والتنافس في بطولة النخبة للرجال المقرر إقامتها في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 11 - 13 مايو 2022 بمشاركة أندية "مضر، الخليج، النور، الصفا" أو بطل كأس الاتحاد إذا كان خارج الثلاثة الأوائل بالدوري، والتي ستُقام على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف.
حيث قررت اللجنة التالي:
- فتح باب التسجيل للأندية المشاركة في النخبة بتسجيل لاعب محترف واحد إضافة إلى اللاعبين المسجلين مسبقًا، على أن يسمح بمشاركة جميع اللاعبين المحترفين المسجلين بالفريق في الملعب.
- فتح باب التسجيل للأندية المشاركة في البطولة لعدد "اثنين" محليين بنظام الإعارة، بالإضافة إلى اللاعبين المسجلين مسبقًا في كشوفات الأندية.
- فتح باب التسجيل للأندية المشاركة بتسجيل "لاعب واحد من المواليد" بالإضافة إلى اللاعبين المسجلين مسبقًا، على أن يتم مشاركة لاعبين اثنين فقط من المواليد في التشكيلة.
علمًا بأن باب التسجيل سيبدأ بتاريخ غدًا الاثنين، وينتهي بتاريخ 9 مايو 2022.