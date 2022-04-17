الفنية والمسابقات في الاتحاد السعـودي لكرة اليد : 3 محترفين و2 محليين ولاعب مواليد

حيث قررت اللجنة التالي:

- فتح باب التسجيل للأندية المشاركة في النخبة بتسجيل لاعب محترف واحد إضافة إلى اللاعبين المسجلين مسبقًا، على أن يسمح بمشاركة جميع اللاعبين المحترفين المسجلين بالفريق في الملعب.

- فتح باب التسجيل للأندية المشاركة في البطولة لعدد "اثنين" محليين بنظام الإعارة، بالإضافة إلى اللاعبين المسجلين مسبقًا في كشوفات الأندية.

- فتح باب التسجيل للأندية المشاركة بتسجيل "لاعب واحد من المواليد" بالإضافة إلى اللاعبين المسجلين مسبقًا، على أن يتم مشاركة لاعبين اثنين فقط من المواليد في التشكيلة.