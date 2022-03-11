"الفيحاء" يستعيد ذاكرة الانتصارات ويقرب "الباطن" من الهبوط

نجح "الفيحاء" في العودة لسكة الانتصارات بعد أن غابت عنه في آخر 4 مباريات، بتغلبه على مضيفه "الباطن" بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم، مساء الجمعة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/ 2022م.
وبهذه النتيجة رفع الفيحاء رصيده إلى 30 نقطة احتل من خلالها المركز الثامن، فيما توقف العداد النقطي لفريق الباطن عند 22 نقطة، ووضعته بالمركز الخامس عشر وما قبل الأخير.
ولم تسفر محاولات الفريقين، ولاسيما أصحاب الضيافة، في الشوط الأول عن إحداث أي تغيير على نتيجة المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.
وازدادت متاعب "الباطن" بعد طرد عبدالعزيز العرياني؛ حيث أكمل اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 33 إثر إشهار الحكم محمد البريدي البطاقة الحمراء مباشرة؛ نتيجة تدخله العنيف على لاعب الفيحاء أمادو موتاري.
وحملت الدقيقة 85 الأفراح لجماهير أصحاب الضيافة، حينما تمكن البديل فواز الطريس من إحراز هدف الانتصار الوحيد، مستغلًا تمريرة طولية من زميله البرازيلي ريكاردو ريلير، وسوء تمركز من دفاع الباطن ليودع الكرة على يسار الحارس الأوروغوياني مارتن كامبانيا.