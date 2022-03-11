"الفيحاء" يستعيد ذاكرة الانتصارات ويقرب "الباطن" من الهبوط

نجح "الفيحاء" في العودة لسكة الانتصارات بعد أن غابت عنه في آخر 4 مباريات، بتغلبه على مضيفه "الباطن" بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم، مساء الجمعة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/ 2022م.