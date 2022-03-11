"الفيحاء" يسجل رقماً قياسياً في دوري المحترفين

سجل فريق "الفيحاء" رقماً قياسياً في تاريخ دوري المحترفين، وذلك بعد تغلبه اليوم الجمعة، على نظيره "الباطن" ضمن منافسات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/2022م.
وبات "الفيحاء" أول فريق يحافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات على أرضه خلال موسم واحد بتاريخ دوري المحترفين، حيث اهتزت شباكه بـ3 أهداف فقط خلال 11 مباراة بيتية هذا الموسم.
وابتعد "الفيحاء" بعد هذا الفوز عن مناطق الهبوط حيث رفع رصيده إلى 30 نقطة من 23 مباراة احتل من خلالها المركز الثامن مع لقاء مؤجل مع "الهلال".