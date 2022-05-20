"الفيحاء" يضرب عدة عصافير بحجر واحد بتتويجه بكأس الملك للمرة الأولى في تاريخه

وكذلك سجل اسمه بحروف من ذهب في تاريخ البطولة الطويل ليكون النادي رقم 10 الذي ينجح بتدوين اسمه في السجل الشرفي للبطولة إلى جانب أندية الأهلي صاحب الصدارة في قائمة الأندية الأكثر تتويجاً برصيد 13 لقب، والاتحاد بـ9 ألقاب، والهلال بـ9 ألقاب، والنصر بـ6 ألقاب، الشباب بـ3 ألقاب، الاتفاق والوحدة في رصيدهما لقبان لكل منهما، في حين يملك التعاون والفيصلي لقباً لكل منهما.