الفيحاء يُنهي استعداداته لمواجهة الرائد وديًّا غدًا السبت

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء استعداداته لمواجهة الرائد وديًّا غدًا السبت، التي تأتي في إطار التحضير لعودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أواخر شهر يونيو الجاري.
وأجرى الفريق حصة تدريبية مساء اليوم الجمعة على ملعب معالي الشيخ عبدالعزيز التويجري، بقيادة المدير الفني السيد فوك رازوفيش، الذي ركز خلال حصة اليوم على تعزيز الجوانب التكتيكية والفنية عبر محطات تدريبية متعددة، تضمنت مناورة، طبَّق خلالها اللاعبون النهج التكتيكي لمواجهة الغد.
كما تخلل الحصة تمارين لياقية وقائية إلى جانب المحطات التكتيكية تحت إشراف مدرب اللياقة السيد فلادان بوبوفيتش.
من جانبه، قرر الجهاز الطبي إراحة سامي الخيبري وسلطان مندش؛ وذلك لتعرضهما لوعكة صحية، بينما سمح بمشاركة فلاديمير ستويكوفيتش في أجزاء من التمرين.