الفيحاء يُنهي استعداداته لمواجهة الرائد وديًّا غدًا السبت

وأجرى الفريق حصة تدريبية مساء اليوم الجمعة على ملعب معالي الشيخ عبدالعزيز التويجري، بقيادة المدير الفني السيد فوك رازوفيش، الذي ركز خلال حصة اليوم على تعزيز الجوانب التكتيكية والفنية عبر محطات تدريبية متعددة، تضمنت مناورة، طبَّق خلالها اللاعبون النهج التكتيكي لمواجهة الغد.