الفيحاء يواصل تدريباته اليومية استعداداً لمواجهة الهلال.. والمدرب يتلقى ضربة موجعة

وتعرض مدافع الفيحاء مخبر الرشيدي لإصابة قطع في الرباط الصليبي لينتهي موسمه مع الفريق، كما أصيب المهاجم الشاب مالك عبد المنعم بقطع في الرباط الصليبي، لتزيد معاناة فوك مع الهجوم الذي يعاني من ضعف التهديف.