الفيحاء يواصل تدريباته اليومية استعداداً لمواجهة الهلال.. والمدرب يتلقى ضربة موجعة

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء تحضيراته لمواجهة الهلال في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الثلاثاء القادم.
حيث أجرى الفريق حصة تدريبية مساء الجمعة على ملعب معالي الشيخ عبدالعزيز التويجري بمقر النادي، وتضمنت الحصة تمارين لياقية وتكنيكية، تبعها محطات فنية متعددة ركز خلال السيد رازوفيتش على تعزيز الجوانب التكتيكية واختتمها بمناورة تكتيكية على منتصف الملعب.
كما خضع حراس المرمى لتمارين خاصة على التمركز المثالي وسرعة رد الفعل والتصدي للكرات المباشرة تحت إشراف مدرب الحراس السيد دوردي بانتيتش.
وتلقى الصربي فوك رازروفيتش مدرب الفيحاء، ضربة موجعة تمثلت في إصابة 3 لاعبين من أهم عناصره الأساسية في الأسبوع الأخير.
ويستعد الفيحاء لمواجهة الهلال، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب المجمعة في المباراة المؤجلة الجولة الـ19 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتعرض مدافع الفيحاء مخبر الرشيدي لإصابة قطع في الرباط الصليبي لينتهي موسمه مع الفريق، كما أصيب المهاجم الشاب مالك عبد المنعم بقطع في الرباط الصليبي، لتزيد معاناة فوك مع الهجوم الذي يعاني من ضعف التهديف.
ولم تقف مصائب الفيحاء عند هذا الحد فقد أثبتت الفحوصات الطبية إصابة الغاني صامويل أوسو أحد أسلحة فوك، حيث يحتاج لفترة علاج تمتد لـ6 أسابيع للعودة مما يعني انتهاء موسم الثلاثي مع الفيحاء.
وسيعمل المدرب خلال الأيام المقبلة على تجهيز البدلاء، حيث تنتظره 6 مباريات مهمة في الدوري، ويملك الفريق 30 نقطة، ويحتاج 6 نقاط لضمان البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.