"الفيصلي" السعودي إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2022

ضَمِن نادي الفيصلي السعودي التأهل إلى دور ثُمن نهائي دوري أبطال آسيا 2022 للمرة الأولى في تاريخه، قبل خوضه مواجهته الأخيرة أمام السد القطري، اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2022، كواحد من أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات الغرب.