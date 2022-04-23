رياضة
الفيصلي السعودي يحافظ على صدارة المجموعة بتعادله مع الوحدات الأردني
في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2022
حافظ فريق الفيصلي السعودي الأول لكرة القدم على الصدارة بعد تعادله مع الوحدات الأردني 1-1 يوم السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2022.
وتقدَّم الوحدات عبر هدف أحمد سريوة في الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع من الشوط الثاني، قبل أن يدرك الفيصلي التعادل بواسطة مارتن بويل (90+3).
وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها يوم السبت أيضًا فوز ناساف الأوزبكي على السد القطري 3-1 على الملعب نفسه.
ويتصدر الفيصلي ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من خمس مباريات، مقابل 8 نقاط لناساف، و5 للوحدات، و4 للسد.
وتقام الجولة السادسة (الأخيرة) من منافسات المجموعة يوم الأربعاء، ويلتقي فيها الوحدات مع ناساف، والسد مع الفيصلي.