الفيصلي السعودي يحافظ على صدارة المجموعة بتعادله مع الوحدات الأردني

حافظ فريق الفيصلي السعودي الأول لكرة القدم على الصدارة بعد تعادله مع الوحدات الأردني 1-1 يوم السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2022.