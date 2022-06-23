الفيصلي والباطن ينعشان حظوظهم بالبقاء .. والتعادل يحسم مواجهة أبها والفيحاء

حافظ فريق الفيصلي الأول لكرة القدم على حظوظه في البقاء ضمن دوري المحترفين بتغلبه على ضيفه الطائي بهدف دون رد اليوم الخميس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، لحساب منافسات الجولة 29 وما قبل الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.