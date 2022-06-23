الفيصلي والباطن ينعشان حظوظهم بالبقاء .. والتعادل يحسم مواجهة أبها والفيحاء

حافظ فريق الفيصلي الأول لكرة القدم على حظوظه في البقاء ضمن دوري المحترفين بتغلبه على ضيفه الطائي بهدف دون رد اليوم الخميس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، لحساب منافسات الجولة 29 وما قبل الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
يدين الفيصلي بالفضل إلى مهاجمه جوليو تفاريس صاحب هدف الانتصار الوحيد والذي سجله في الدقيقة 24 من زمن المباراة.
بهذا الفوز رفع الفيصلي رصيده إلى 33 نقطة احتل من خلالها المركز الحادي عشر، في حين بقي رصيد الطائي عند 34 نقطة وضعته بالمركز التاسع.
كما عزز فريق الباطن فرصه في البقاء بعد فوزه على مضيفه فريق ضمك بهدفين مقابل هدف على ملعبه في مدينة حفر الباطن.
افتتح الضيوف باب التسجيل عن طريق الإسباني نونو مبكرًا منذ الدقيقة السادسة، وعدل المحترف الهولندي محمد رايحي النتيجة للباطن من علامة الجزاء عند الدقيقة (12)، وأحرز يوسف الشمري الهدف الثاني لأصحاب الضيافة في الدقيقة (30) من زمن المباراة.
بهذه النتيجة ابتعد الباطن مؤقتًا عن مراكز الهبوط بعد أن رفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث عشر، في حين تجمد رصيد ضمك عند 43 نقطة بالمركز الخامس.
وحسم التعادل السلبي من دون أهداف مباراة أبها وضيفه الفيحاء والتي احتضنها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة لحساب الجولة ذاتها.
بتلك النتيجة أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده، حيث أصبح رصيد الفيحاء عند 35 نقطة حافظ من خلالها على مركزه السابع بينما ارتفع رصيد أبها أيضًا إلى 35 نقطة جعلته بالمركز الثامن على سلم الترتيب.