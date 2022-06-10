الفيصلي والتعاون ينهيان تحضيراتهما لمواجهة الغد الودية

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي تحضيراته لمواجهة التعاون ودياً مساء الغد على ملعب النادي بمدينة حرمة، تحت قيادة المدير الفني السيد مارينوس أوزونيديس.
انطلقت التدريبات بتمارين الإحماء والتسخين إلى جانب عدد من التمارين البدنية تحت إشراف مدرب اللياقة نيكولاس جياغكو.
وعمد المدير الفني على تطبيق عدد من الجمل الفنية حيث فرض مناورة طبق من خلالها الإستراتيجية التي سيخوض بها اللقاء.
شارك اللاعب جوليو تفاريس في تمارين اليوم بعد فراغه من مشاركته الدولية مع منتخب بلاده الرأس الأخضر.
في المقابل واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون اليوم الجمعة تمارينه اليومية بقيادة المدير الفني الوطني محمد العبدلي، استعداداً لاستئناف المنافسات يوم 18 يونيو الجاري.وأجرى الفريق مرانه مساء اليوم على ملعب منشأة النادي الجديدة، حيث بدأت التمارين بعمليات التسخين وتدريبات لياقية منوعة، طبق خلالها المدرب عدداً من الجمل الفنية في نهاية الحصة التدريبية.
وتغادر بعثة الفريق عصر الغد إلى الزلفي لمواجهة الفيصلي ودياً على ملعب نادي الزلفي عند الساعة الـ7:30 مساءً.