الفيصلي والتعاون ينهيان تحضيراتهما لمواجهة الغد الودية

في المقابل واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون اليوم الجمعة تمارينه اليومية بقيادة المدير الفني الوطني محمد العبدلي، استعداداً لاستئناف المنافسات يوم 18 يونيو الجاري.وأجرى الفريق مرانه مساء اليوم على ملعب منشأة النادي الجديدة، حيث بدأت التمارين بعمليات التسخين وتدريبات لياقية منوعة، طبق خلالها المدرب عدداً من الجمل الفنية في نهاية الحصة التدريبية.