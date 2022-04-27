الفيصلي يخسر أمام السد .. ويحافظ على القمة

وتصدّر الفيصلي ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من ست مباريات بفارق المواجهات المباشرة أمام ناساف، مقابل 7 نقاط للسد و6 للوحدات، حيث فاز الفيصلي بصدارة المجموعة وتأهل إلى دور الـ16، في حين تأهل ناساف كأحد أفضل الفرق الحاصلة على المركز الثاني.