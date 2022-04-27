الفيصلي يخسر أمام السد .. ويحافظ على القمة

كسب فريق السد القطري الأول لكرة القدم نظيره الفيصلي السعودي 1-0 ، أمس الأربعاء على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2022.
وسجل السد هدف المباراة الوحيد عن طريق بيدرو ميغيل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها يوم الأربعاء أيضًا تعادل ناساف الأوزبكي على الوحدات الأردني 2-2 على الملعب نفسه.
وتصدّر الفيصلي ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من ست مباريات بفارق المواجهات المباشرة أمام ناساف، مقابل 7 نقاط للسد و6 للوحدات، حيث فاز الفيصلي بصدارة المجموعة وتأهل إلى دور الـ16، في حين تأهل ناساف كأحد أفضل الفرق الحاصلة على المركز الثاني.