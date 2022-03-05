الفيصلي يستعيد ذاكرة الانتصارات ويزيد من جراح الحزم

نجح فريق الفيصلي الأول لكرة القدم في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه في الجولات الأربعة الماضية؛ وذلك بعد أن تغلَّب على مضيفه الحزم بهدف دون رد؛ ليُعقِّد من وضعه في جدول الترتيب، ويُقرِّبه خطوة من العودة لدوري الدرجة الأولى، وذلك في اللقاء الذي أُقيم مساء السبت على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحساب منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.