الفيصلي يستعيد ذاكرة الانتصارات ويزيد من جراح الحزم

نجح فريق الفيصلي الأول لكرة القدم في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه في الجولات الأربعة الماضية؛ وذلك بعد أن تغلَّب على مضيفه الحزم بهدف دون رد؛ ليُعقِّد من وضعه في جدول الترتيب، ويُقرِّبه خطوة من العودة لدوري الدرجة الأولى، وذلك في اللقاء الذي أُقيم مساء السبت على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحساب منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبتلك النتيجة صعد الفيصلي مركزَيْن على جدول الترتيب بعد أن رفع رصيده إلى 24 نقطة، احتل بها المركز الثالث عشر، بينما توقَّف رصيد الحزم عند 14 نقطة في المركز السادس عشر (الأخير).
ويدين أصحاب الضيافة بالفضل إلى مهاجمهم الأسترالي مارتن بويل صاحب هدف الانتصار الوحيد الذي سجله بعد مرور 18 دقيقة على صفارة البداية مستغلاً تمريرة على طبق من ذهب من زميله جوليو تفاريس، وضعته بمواجهة المرمى؛ ليتابعها داخل الشباك.
وشهدت الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع إلغاء الحكم محمد الهويش هدف التعديل للحزم بعد الرجوع لتقنية الفار؛ لتبقى النتيجة على حالها بتقدُّم الفيصلي.