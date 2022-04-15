الفيصلي ينفرد بصدارة مجموعته الآسيوية بفوزه على ناساف الأوزبكي

انفرد نادي الفيصلي السعودي بالصدارة؛ وذلك بعد فوزه على ناساف الأوزبكي 1-0 يوم الجمعة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2022.
وسجل جوليو تافاريس هدف الفوز الثمين لصالح نادي الفيصلي في الدقيقة الـ29 من عمر اللقاء.
وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها أمس الجمعة أيضًا فوز السد القطري على الوحدات الأردني 5-2 على الملعب نفسه.
وحلق الفيصلي بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط لكل من السد وناساف، ونقطة للوحدات.