الفيصلي ينفرد بصدارة مجموعته الآسيوية بفوزه على ناساف الأوزبكي

انفرد نادي الفيصلي السعودي بالصدارة؛ وذلك بعد فوزه على ناساف الأوزبكي 1-0 يوم الجمعة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2022.