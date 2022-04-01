رياضة

الفيصلي يوقف طائرة الأهلي.. و الهلال يحلق بالصدارة

الفيصلي يوقف طائرة الأهلي.. و الهلال يحلق بالصدارة
سبق
سبق

حقق نادي الفيصلي انتصاراً مهماً على الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في ثاني جولات بطولة كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، والتي تقام منافساتها على صالة وزارة الرياضة بالرياض .

وبهذا الفوز يدخل الفيصلي للمنافسة على كأس البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 3 نقاط متساوياً مع الأهلي، وقدم الفيصلي مستوى رائعاً في هذه المباراة، التي جاءت نتائج أشواطها على النحو التالي: (25-18 للأهلي، 29/27، 24/26,25-16) .

وفي المواجهة الثانية، تصدر الهلال فرق بطولة الكأس عقب أن رفع رصيده إلى 6 نقاط بعد تجاوزه الترجي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، جاءت نتائجها على النحو التالي: (25-19، 28-26 للترجي،17-25، 19-25).

وتخضع الفرق يوم غد السبت للراحة، وتستأنف مباريات الجولة الختامية بعد غد الأحد بلقاء واحد يجمع الفيصلي والترجي عند الساعة (9:30) مساءً .

وفي ختام لقاءات البطولة يلتقي يوم الاثنين عند الساعة (9:30) مساء الهلال بالأهلي في لقاء مثير ويتوقع أن يحظى بحضور جماهيري كبير.

كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة

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