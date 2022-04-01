الفيصلي يوقف طائرة الأهلي.. و الهلال يحلق بالصدارة

وبهذا الفوز يدخل الفيصلي للمنافسة على كأس البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 3 نقاط متساوياً مع الأهلي، وقدم الفيصلي مستوى رائعاً في هذه المباراة، التي جاءت نتائج أشواطها على النحو التالي: (25-18 للأهلي، 29/27، 24/26,25-16) .