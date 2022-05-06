الفيصل يوقع مذكرة تفاهم بين الأولمبية والبارالمبية السعودية والأوزبكية

وشهد الاجتماع الذي ترأسه السيد راندير سينغ، الرئيس المكلف للمجلس الأولمبي الآسيوي، اعتماد تأجيل موعد إقامة دورة الألعاب الآسيوية 'هانغزو 2022' إلى العام القادم، وذلك نظرًا للظروف المحيطة بجائحة كورونا، إضافة إلى مراجعة تقارير اللجان العاملة ومستجدات الحركة الأولمبية الآسيوية.