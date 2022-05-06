الفيصل يوقع مذكرة تفاهم بين الأولمبية والبارالمبية السعودية والأوزبكية

وقع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية العربية السعودية مذكرة تفاهم بين الأولمبية والبارالمبية السعودية واللجنتين الأولمبية والبارالمبية الأوزبكية، وذلك لزيادة التعاون والتنسيق بين الأسرتين الأولمبية والبارالمبية في المملكة وأوزبكستان، وذلك تزامناً مع احتضان طشقند للاجتماع الآسيوي.
كما شارك الأمير عبدالعزيز الفيصل في الاجتماع الـ77 للمكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي والذي أقيم في العاصمة الأوزبكية طشقند بحضور سمو النائب، عضو المكتب التنفيذي، الأمير فهد بن جلوي.
وشهد الاجتماع الذي ترأسه السيد راندير سينغ، الرئيس المكلف للمجلس الأولمبي الآسيوي، اعتماد تأجيل موعد إقامة دورة الألعاب الآسيوية 'هانغزو 2022' إلى العام القادم، وذلك نظرًا للظروف المحيطة بجائحة كورونا، إضافة إلى مراجعة تقارير اللجان العاملة ومستجدات الحركة الأولمبية الآسيوية.