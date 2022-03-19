القائد السابق للأخضر "سامي الجابر": "علينا وضع شعارات الأندية جانبًا والوقوف مع الصقور الخضر

ويستعد الأخضر في شهر مارس الجاري لخوض الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، وسيحل ضيفًا على نظيره الصيني في الرابع والعشرين من شهر مارس الجاري على ملعب الشارقة الرياضي بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ فيما يختتم التصفيات بمواجهة المنتخب الأسترالي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في التاسع والعشرين من الشهر نفسه.