القائد السابق للأخضر "سامي الجابر": "علينا وضع شعارات الأندية جانبًا والوقوف مع الصقور الخضر

طالب القائد السابق للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، سامي الجابر، بمساندة الأخضر في مبارياته القادمة، في المنعطف الأخير والحاسم المؤهل لمونديال قطر 2022.
وقال "الجابر": "مع توقف الدوري، أدعو كل مواطن أن يضع شعار ناديه جانبًا، وأن نقف وقفة رجل واحد، للاستحقاق المهم القادم للصقور الخضر، خطوة واحدة تفصلنا عن المونديال السادس، وبالتكاتف وبثقتنا بنجومنا والقائمين على منتخبنا سوف نصل بإذن الله".
ويستعد الأخضر في شهر مارس الجاري لخوض الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، وسيحل ضيفًا على نظيره الصيني في الرابع والعشرين من شهر مارس الجاري على ملعب الشارقة الرياضي بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ فيما يختتم التصفيات بمواجهة المنتخب الأسترالي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في التاسع والعشرين من الشهر نفسه.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، وإلى جانب منتخبات: (اليابان، أستراليا، الصين، عمان، فيتنام)، ويتصدر مجموعته برصيد "19 نقطة".