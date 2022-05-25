"القاضي" رأس وفد المملكة.. بدء الاجتماع الـ67 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

نيابةً عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رأس نائب وزير الرياضة بدر القاضي، وفد المملكة في الاجتماع الـ67 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، المنعقد اليوم بالقاهرة، بمشاركة الدول الأعضاء بالمكتب، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى جانب المشاركة في اجتماع مجلس إدارة الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية التابع لمجلس وزراء الشباب والرياضة بدورته الـ42.
وأكد رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي في كلمته الافتتاحية، أهمية انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي للإعداد والتحضير الجيد لأعمال الدورة الـ45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، المقرر انعقادها غدًا، معربًا عن أمله في أن تكون هذه الدورة الوزارية دورة موفقة لصالح الشباب والرياضيين العرب، ولصالح الوطن العربي.
وتضمّن مشروع جدول أعمال المكتب، الإعداد والتحضير لأعمال الدورة الـ45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، في ضوء التوصيات والتقارير والملفات التي رفعتها اللجان الشبابية والرياضية والمالية المعاونة للمجلس، ومن أبرزها النظر في طلب لبنان تقديم ملف حول الفعاليات والأنشطة التي يتم تنفيذها خلال العام الجاري، بمناسبة احتضان بيروت فعاليات عاصمة الشباب العربي، فيما قدَّم الوفد العراقي عرضًا مرئيًا حول الفعاليات والأنشطة خلال احتضان العراق للفعاليات، بمناسبة (بغداد عاصمة الشباب العربي 2021).
وشمل مشروع جدول الأعمال، إطلاق مسابقة للشباب العربي لتصميم شعار لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب المنبثق من شعار جامعة الدول العربية، فضلاً عن مناقشة تنفيذ قرار الدورة الـ44 للمجلس بإطلاق مبعوثين افتراضيين للشباب العربي تحت أسماء (بلقيس وطارق)، حيث تم التعاقد مع شركة للرسوم المتحركة لتصميم عدد 6 فيديوهات حول موضوعات "رؤية الجامعة العربية لتنمية الشباب، الشباب والأمن والسلم، تمكين الشباب اجتماعيًا واقتصاديًا، المشاركة المدنية، نبذ العنف والتطرف والإرهاب، الهجرة غير الشرعية"، وكذلك متابعة تنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (157) في مارس الماضي، بشأن التضامن مع لبنان في مواجهة تحديات ازدياد نسب الفقر متعدد الأبعاد.
وجرى خلال الجلسة الافتتاحية، تكريم الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة من قِبَل المكتب التنفيذي؛ تقديرًا لجهودها المبذولة والمستمرة لدعم العمل الشبابي والرياضي العربي، وقام رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بتسليم السفيرة أبو غزالة قلادة المكتب التنفيذي تقديرًا لدورها في دعم العمل الشبابي العربي.