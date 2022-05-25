"القاضي" رأس وفد المملكة.. بدء الاجتماع الـ67 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

وشمل مشروع جدول الأعمال، إطلاق مسابقة للشباب العربي لتصميم شعار لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب المنبثق من شعار جامعة الدول العربية، فضلاً عن مناقشة تنفيذ قرار الدورة الـ44 للمجلس بإطلاق مبعوثين افتراضيين للشباب العربي تحت أسماء (بلقيس وطارق)، حيث تم التعاقد مع شركة للرسوم المتحركة لتصميم عدد 6 فيديوهات حول موضوعات "رؤية الجامعة العربية لتنمية الشباب، الشباب والأمن والسلم، تمكين الشباب اجتماعيًا واقتصاديًا، المشاركة المدنية، نبذ العنف والتطرف والإرهاب، الهجرة غير الشرعية"، وكذلك متابعة تنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (157) في مارس الماضي، بشأن التضامن مع لبنان في مواجهة تحديات ازدياد نسب الفقر متعدد الأبعاد.