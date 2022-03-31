"القاضي" يترأس اجتماع الـ 35 للجنة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون

وناقش وزراء الشباب والرياضة بدول الخليج عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الشباب بدول المجلس، في مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات وتوجهات المجلس الأعلى في المجال الشبابي، وما جاء من مضامين في إعلان الرياض والبيان الختامي الصادر عن الدورة (42) المتعلقة بمجال الشباب، لدعم وتعزيز وتشجيع دور الشباب في تنمية العمل الإغاثي والإنساني والتطوعي، مؤكدين الاستمرار في خلق مبادرات ومقترحات من شأنها تعزيز التعاون المشترك وتطويره في المجال الشبابي، والعمل على توحيد القوانين والأنظمة التي تخدم شباب دول المجلس، لتحقيق تطلعاتهم وآمالهم، وتوفير البيئة المحفزة لهم على الإبداع والابتكار والتميز، وتكثيف البرامج والأنشطة والفعاليات المشتركة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة والمتميزة بشأن تمكين الشباب وريادة الأعمال.